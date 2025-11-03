2 тыс. первокурсников Вологодчины торжественно посвятили в студенты

Во Дворце спорта «Вологда» состоялось посвящение в студенты. Это традиционное мероприятие областного уровня, на которое в этот раз пришли 2 тыс. первокурсников колледжей, вузов, техникумов. Они приехали со всего региона, чтобы получить напутствия в новую новую для себя студенческую жизнь.



Торжество организовали по губернаторскому проекту «Осень Русского Севера». Губернатор Г. Филимонов поздравил студентов с важным этапом в жизни и пообещал создавать благоприятные условия для проявления талантов, развития Вологодской области.



Началось мероприятие с парада первокурсников, которые несли флаги своих учебных заведений Сокола, Череповца, Грязовца, Вологды. В конце парад состоялся флешмоб, придавший событию больше радости и раскрепощенности.



Работали интерактивные площадки, ярмарка профессий и студорганизаций. Студенты знакомилась с возможными работодателями, с перспективами развития карьеры, изучали возможность участия в акциях, которые направлены на развитие инициатив, воспитание лидерских качеств.



В конце дня прошел концерт Jam Square, на котором молодежь вдоволь натанцевалась.