В НАО могут снять средства с проекта "Безопасный город"

Решение о снятии денежный средств из бюджета с проекта "Безопасный город" примут на сессии Собрания депутатов округа, о чем сообщил Департамент цифрового развития НАО.



Сейчас пришлось пойти на урезание расходов по всем направлениям, в том числе и в Департаменте цифрового развития и подведомственных учреждений. Сокращение расходной части затронули сотрудников ведомств, реализуемых проектов. В 2020 г. планировалась установка 2-х дополнительных пунктов видеослежения, увеличение архива изображений с запланированных к установке 30 камер для обеспечения общественного порядка.



В этом году также придется отказаться от аттестации автоматизированной инфосистемы «Адресная социальная помощь». Это ставит под вопрос ее использование в работе центров «Мои документы», других, ответственных за направление ведомств. Но этот вопрос еще не решен.



Также в последние годы прорабатывался вопрос отказа от бумажного документооборота и перехода на межведомственное электронное взаимодействие. Сейчас интеграция электронных систем в единую остается под вопросом, а решение о выделении денег на эти цели примут депутаты на следующей сессии.