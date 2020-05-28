В Усинске закончилась прокурорская проверка высоких начислений за тепло

Завершилась громкая проверка прокуратурой Усинска завышенных начислений за тепло, последовавшая после многочисленных жалоб от жителей Усинска. «УТК» получила представление об устранении всех нарушений законодательства.



Прокуратура обнаружила, что компания «УТК» допустила значительные нарушения закона о теплоснабжении, энергосбережении, энергетической эффективности. Это повлекло нарушения при корректировке счетов за отопление в 2019 г., к ухудшению ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, нарушению сроков платы за услуги отопления. Были нарушены права граждан.



В частности, многие счетчики работали некорректно, и руководство об этом знало. Это дало возможность присваивать переплаченные средства.



Напомним, что если у пользователей есть сомнения по поводу достоверности показаний приборов, любая сторона имеет право инициировать проверку функционирования узла. Но «УТК» такую проверку не сделала, что повлекло к начислению оплаты по среднемесячному потреблению.



Прокуратура направила «УТК» представление, но горожане таким исходом недовольны. Они хотят, чтобы управляющая компания была наказана за воровство и обман.