Жителям Бугрино проверят правильность начислений за бензин

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 02.06.2020

Губернатора НАО Ю. Бездудный побывал в п. Бугрино на острове Колгуев. Он пообщался с местными жителями и узнал, что им странным образом начисляют деньги за оплату бензина. Многим пришли с квитанциями, в которых в счет включены суммы за прошлые годы, которые люди давно оплатили. Насчитали плату даже семьям, у которых вообще в хозяйстве нет снегоходов и другой техники на топливе. Квитанции присылает «Севержилкомсервис».

Ю. Бездудный дал поручение Н. Майкову, главе Колгуевского сельсовета, подготовить список жителей, которым пришли сомнительные квитанции, и разобрраться с поставщиком.

Также Бездудный посетил социальные учреждения. В поселке 10 лет не могут достроить школу-сад, над которым работали разные подрядчики, но так ничего и не сделали. С долгостроем будет разбираться прокуратура.

Также в поселке предстоит разобраться с берегоукреплением, поскольку вода постоянно размывает набережную, что вынуждает уходить вглубь острова.

Справка. П. Бугрино - единственный населенный пункт на острове, где живут 394 человека.





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