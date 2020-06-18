Транспортные компании Петрозаводска будут привлечены к ответственности

В УФАС прошли публичные слушания, на которых обсудили вопрос повышения стоимости проезда в петрозаводских маршрутках. Федералы признали транспортные компании города участниками картели, целью которой был сговор с целью наживы. Теперь они будут наказаны за нарушение антимонопольного законодательства.



Год назад несколько граждан обратились в УФАС с просьбой проконтролировать законность повышения цен на проезд. Сейчас решается вопрос об административной ответственности.



В прошлом году горадминистрация лишь вела публичные разговоры на эту тему, но мер не принимала. Во многом это связано с тем, что горсовет и администрация Карелии никаких рычагов давления на перевозчиков не имеют. Город способен регулировать только электротранспорт, т. е. троллейбусы, поскольку они получают субсидии от государства.



Маршрутки – коммерческий транспорт, а политикой их ценообразования занимается федеральная антимонопольная служба, поэтому сейчас определяется круг виновных в необоснованном повышении стоимости проезда лиц.