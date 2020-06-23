Билеты на поезд из Петрозаводска в Москву подорожали в 4 раза

Республика Карелия >> Финансы >> 23.06.2020

Ситуация с коронавирусом принесла много проблем, в том числе туристам. Сейчас по ним нанесен еще один удар - билеты на фирменный поезд из Петрозаводска в Москву, который начнет курсировать 3 июля, подорожали почти в 4 раза!

Цена проезда в купе - 6427 руб., хотя в январе она была всего 1498 руб. Школьники могут ездить в купейных вагонах с 50 % скидкой. Льгота доступна во время учебного года, т. е. с 1 сентября по конца декабря, с 1 января по конца мая.

Речь идет о двухэтажных поездах «Карелия», принадлежащих РЖД. Билет можно приобрести на сайте перевозчика, но желающих это сделать не так много. Видимо, РЖД решила хоть немного компенсировать вынужденный простой составов с марта по июнь, когда был введен режим строгой самоизоляции. Но повысить стоимость билета в 4 раза – это слишком!

Такими «акциями милосердия» РЖД рискует растерять большую часть своих пассажиров. Кроме того, двухэтажные поезда уступают по удобству обычным, что особенно заметно в утреннее время, когда у туалетов выстраиваются многометровые очереди.





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