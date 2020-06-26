Пенсионный фонд не хотел выплачивать детям-инвалидам социальные пособия

Мурманская область >> Финансы >> 26.06.2020

Мурманская прокуратура подала в суд на Пенсионный фонд, который отказывался выплачивать социальные пенсии детям-инвалидам, положенные им по закону.

Проверка установила, что управление ПФ России в Мурманске  не перечислило детям несколько выплат: соцпенсии, единовременную денежную выплату, ежемесячную компенсационную выплату на счет законного представителя. В ПФ объяснили свои действия тем, что счет, открытый в банке, не являлся номинальным.

Прокуратура усмотрела в этом нарушение требований закона и внесла в адрес ПФ представление об их устранении. Но в Пенсионном фонде отказались исправлять ситуацию. Прокурор обратился в суд с иском, и обязал организацию перечислить социальные пособия на счет законного представителя. Решением Ленинского райсуда требования прокурора удовлетворены, а исполнение этого судебного решения контролирует ведомство.

Такой рьяный отказ отдавать деньги инвалидам можно объяснить только одним – с этими деньгами ПФ что-то сделал, поэтому сейчас их просто нет, чтобы выполнить решение суда.





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