На ремонт соцобъектов Заполярья выделен 1 млрд руб.

Почти миллиард из бюджетов всех уровней направлен на текущий и малый капремонт 82 соцучреждений Мурманской области, о чем рассказала вице-губернатор Е. Дягилева.



700 млн руб. запланировано на ремонт облучреждений, 200 млн руб. - на ремонт муниципальных учреждений соцсферы. Заключено 329 контрактов, завершена половина из них.



Есть сложности с некоторыми объектами, так как в связи с ограничениями закрыт доступ к Мурманскому дому-интернату для престарелых. Подрядчик не может приступить к работе по заключенному в мае контракту. В остальных учреждениях обновляют кровлю, фасады, системы вентиляции, помещения, лестничные марши, меняют двери, огораживают территорию, ремонтируют и устанавливают системы видеонаблюдения, пожарной безопасности, адаптируют под маломобильных посетителей.



Многие объекты будут готовы к сентябрю, а до конца года выполнят ремонт в организациях, не зависящих от сезона. Обновление фасада приюта для детей «Берегиня» в Кильдинстрое завершат к октябрю.



В Оленегорске сделают капремонт крыши одной из школ, кровельный ремонт проведут в 4 учебных заведения.



Требует ремонта церковь Петра и Павла в Варзуге. Она не является объектом культурного наследия, но важно сохранить памятник деревянного зодчества Заполярья.



