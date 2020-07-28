На ремонт соцобъектов Заполярья выделен 1 млрд руб.

Мурманская область >> Финансы >> 28.07.2020

Почти миллиард из бюджетов всех уровней направлен на текущий и малый капремонт 82 соцучреждений Мурманской области, о чем рассказала вице-губернатор Е. Дягилева.

700 млн руб. запланировано на ремонт облучреждений, 200 млн руб. - на ремонт муниципальных учреждений соцсферы. Заключено 329 контрактов, завершена половина из них.

Есть сложности с некоторыми объектами, так как в связи с ограничениями закрыт доступ к Мурманскому дому-интернату для престарелых. Подрядчик не может приступить к работе по заключенному в мае контракту. В остальных учреждениях  обновляют кровлю, фасады, системы вентиляции, помещения, лестничные марши, меняют двери, огораживают территорию, ремонтируют и устанавливают системы видеонаблюдения, пожарной безопасности, адаптируют под маломобильных посетителей.

Многие объекты будут готовы к сентябрю, а до конца года выполнят ремонт в организациях, не зависящих от сезона. Обновление фасада приюта для детей «Берегиня» в Кильдинстрое завершат к октябрю.

В Оленегорске сделают капремонт крыши одной из школ, кровельный ремонт проведут в 4 учебных заведения.

Требует ремонта церковь Петра и Павла в Варзуге. Она не является объектом культурного наследия, но важно сохранить памятник деревянного зодчества Заполярья.

 





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