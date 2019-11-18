Коми получит дотацию из резервного фонда РФ на 2,1 млрд руб.

Республика Коми >> Финансы >> 01.08.2020

Эти деньги пойдут на обеспечение баланса бюджета республики, на компенсацию потерь от пандемии.

Коми выделена вторая дотация из фонда РФ. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России М. Мишустиным. Баланс бюджета Коми претерпел изменения в результате пандемии, пришлось перераспределить средства, реагировать на недополучение доходов.

В Минфине региона отметили, это второй транш помощи регионам составляет 100 млрд руб. Первый был в 2 раза меньше. В рамках первого транша деньги получили 56 субъектов РФ, а Коми выделили 1,9 млрд руб. Сумма составлялась по итогам за первый квартал 2020 г.

По информации Роспотребнадзора региона, в Коми подтверждено 5259 случаев заражения коронавирусом, а прирост за одни сутки составил 38 случаев. Умерли 50 человек, выздоровели 3918 человек. В регионе ситуация с коронавирусом остается одной из самых напряженных в России, поэтому предприятия и организации не работают в полную силу до сих пор. Это сказывается на экономических показателях республики.





Рекомендуем по теме:

Коми получила дополнительно 38 млн руб. на стабилизацию рынка труда

За 3 квартала бюджет Коми исполнен по поступлениям в сумме 64 млрд руб.

Режим самоизоляции в Коми будет продлен

В Коми количество заражений COVID-19 перешагнуло отметку в 1 100 человек

Власти Коми рассматривают возможность вернуться к ранее снятым ограничениям

Прирост доходов бюджета Вологодской области составил 7 млрд руб.


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

В Коми ищут разгадку тайны 8-метрового озера

Меры поддержки субъектов МСБ Мурманской области продлены до 31 июля

Никора прокомментировал ситуацию с «мусорным протестом» в Мурманске

Определены лучшие специалисты молодежной политики в Коми

Глава НАО заявил об отказе от объединения округа с Архангельской областью

61 десятый класс откроется 1 сентября в Вологде
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета