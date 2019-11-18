Коми получит дотацию из резервного фонда РФ на 2,1 млрд руб.

Эти деньги пойдут на обеспечение баланса бюджета республики, на компенсацию потерь от пандемии.



Коми выделена вторая дотация из фонда РФ. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России М. Мишустиным. Баланс бюджета Коми претерпел изменения в результате пандемии, пришлось перераспределить средства, реагировать на недополучение доходов.



В Минфине региона отметили, это второй транш помощи регионам составляет 100 млрд руб. Первый был в 2 раза меньше. В рамках первого транша деньги получили 56 субъектов РФ, а Коми выделили 1,9 млрд руб. Сумма составлялась по итогам за первый квартал 2020 г.



По информации Роспотребнадзора региона, в Коми подтверждено 5259 случаев заражения коронавирусом, а прирост за одни сутки составил 38 случаев. Умерли 50 человек, выздоровели 3918 человек. В регионе ситуация с коронавирусом остается одной из самых напряженных в России, поэтому предприятия и организации не работают в полную силу до сих пор. Это сказывается на экономических показателях республики.