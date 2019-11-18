С начала года в бюджет НАО поступило 11,1 млрд руб.

На 3 августа в окружную казну с начала года поступило 11,1 млрд руб. при плане 20,70 млрд руб. на год. На совещании главы округа Ю. Бездудного с вице-губернаторами, главами профильных органов, руководитель Департамента финансов НАО С. Михайлов рассказал об исполнении бюджета НАО.



Основные поступления в казну произошли за счет налогов на имущество – 4,5 млрд руб., в виде доли прибыли от продукции Харьягинского СРП – 2,5 млрд руб., безвозмездных выплат – 1,9 млрд руб., налога на прибыль предприятий и организаций – 1 млрд руб.



Расходы окружного бюджета в 2020 г. составили 12,2 млрд руб. при годовом плане 23,9 млрд руб. По расходам исполнение бюджета составило 51 %. Больше всего расходов пришлось на бюджетные учреждения, соцвыплаты, поддержку в виде субсидий юрлицам, инвестиции в содержание казенных учреждений и госсобственность.



Госдолг региона на 3 августа составил 2,34 млрд руб., и в этом году полностью за него рассчитаться у округа не получится. НАО понес убытки из-за простоя во время пандемии.