В августе безработные родители НАО могут получать по 3 тыс. руб. на ребенка

На единовременную выплату имеют право семьи с детьми, в которых родители официально лишены заработка. Такая мера поддержки также действовала в июне - июле.



Надбавку будут выплачивать с ежемесячными выплатами по безработице. Ее получит один из родителей, усыновителей, приемных родителей, опекунов. Для получения днег надо встать на учет в Центр занятости НАО. Деньги на пособие выделяет федеральный бюджет.



Напомним, что единовременная выплата в размере 3 тыс. руб. к пособию по безработице была утверждена в апреле В. Путиным для временной поддержки в условиях кризиса. Сначала пособие выплачивали 3 месяца. Получить деньги могли только граждане, потерявшие работу и поучившие официальный статус безработного после 1 марта. На выплату могут рассчитывать все родители.



В период борьбы с коронавирусной инфекцией размер пособия по безработице был увеличен. Минимальный размер в НАО составляет 6750 руб., максимальный – 18195 тыс. руб. Потерявшие работу после 1 марта, с апреля по август получают максимальное пособие.



