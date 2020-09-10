30 тыс. малоимущих семей Вологды получают выплаты на детей

Вологодская область >> Финансы >> 10.09.2020

Размер матпомощи - 5585,5 руб. на ребенка 3 - 7 лет. Сейчас деньги в рамках соцподдержки получают 31322 семьи (37 тыс. малышей), а на выплаты выделено 1,5 млрд руб. из областной и федеральной казны.

Оформить выплату льготники могут не выходя из дома, на портале Госуслуг. Соцвыплата положена при среднедушевом доходе менее 11391 руб. на члена семьи.

Вологжанам, которые обратились за назначением выплат в этом году, ежемесячная сумма выплаты назначается с января 2020 г. Получить консультацию по распределению средств можно в филиалах Центра соцвыплат по месту жительства.

Представителей семей, претендующих на получение выплаты, предупреждают, что участились случаи мошенничества. Беря во внимание плохую осведомленность людей по условиям выплаты, мошенники втираются в доверие, пытаются выяснить реквизиты банковских карт, на которые будет перечислена выплата, и в результате люди лишается всех денег на картах. Жителей Омской области предупреждают, что никаких посредников для получении денег быть не должно.





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