С начала года в казну НАО поступило 13 млрд руб. доходов

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 17.09.2020

В последнее время проведены переговоры с недропользователями, которые работают на территории НАО. Все они будут корректировать отчисления в окружной бюджет. Налоговая служба прогнозирует на ближайшее время ряд поступлений.

С начала текущего года в казну округа поступило 13 млрд руб. Годовой план на этот год - 20,77 млрд руб. Расходы  составили 14,63 млрд руб. при плане на год 23,93 млрд руб., исполнение расходов составило 61 %. Большая часть расходов пришлась на госучреждения, соцвыплаты, поддержку в виде субсидий юрлицам, инвестиции в госсобственность, содержание госучреждений округа.

Дефицит бюджета НАО составляет 1,64 млрд руб. при плане на год 3,13 млрд руб. Госдолг составляет 2,34 млрд руб., а за его обслуживание в 2020 г. уплачено 90 млн руб.

Бюджет в этом году недосчитается большой суммы, которая связана с простоем многих организаций и предприятий по причине коронавируса. Многие компании до сих пор не работают в полную силу, не получают доход, поскольку ограничения еще действуют.





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