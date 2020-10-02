У института предпринимательства Архангельска арестовали технику за налоговые долги

Архангельская область >> Финансы >> 02.10.2020

Недоплаты по налогам Северного института предпринимательства - причина визита судебных приставов, которые арестовали оргтехнику, мебель, изъяли 45 тыс. руб. из кассы. Долг вуза составляет 15 млн руб.

В присутствии понятых приставы изъяли компьютеры, кресла, ноутбуки, столы, проекторы, стулья и шкафы на 482 тыс. руб. Добровольно вуз задолженность перед бюджетом не выплачивает, поэтому в его отношении применили меры принудительного исполнения. Приставом вынесено постановление - ограничить расходные операции по кассе, а 50 % поступающих денег удерживать в счет погашения задолженности.

Ректор института С. Кочегаров рассказал, что долг тянется с 2016 г., и его частично гасят. Вуз зависит от поступлений средств от студентов, и если бы студенты платили вовремя, удалось бы вернуть больше долгов. За время пандемии, когда студенты учились дистанционно, часть студентов вовремя не платила, накопились долги, но никого исключать не стали, не студентов, не преподавателей. Позже институт выкупит часть изъятой техники и мебели.





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