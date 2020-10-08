А. Цыбульский предложил компенсировать убытки бюджета Архангельской области

Губернатор региона выступил в СФ на парламентских слушаниях. Он предложил за счет федеральных денег компенсировать убытки регионального бюджета.



Сейчас экономическая политика ориентирована на борьбу с коронавирусом, преодоление очередного финансового кризиса. Для регионов предусмотрена поддержка- 300 млрд руб., из которых 200 млрд руб. уже предоставлены. Последний транш в размере 100 млрд руб. планируют направить в регионы в октябре, когда станут известны итоги исполнения региональных бюджетов за 9 месяцев.



А. Цыбульский рассказал, что из распределенных 200 млрд руб. Архангельская область получила 3,4 млрд руб. Это покрыло объем выпадающих доходов на треть. Есть опасения, что деньги, которые поступят из казны федерации в рамках третьего транша, также не покроют убытки региона. Цыбульский предложил объем федеральных средств увеличить.?Это станет значительной помощью. Также глава Поморья предложил объективно смотреть на выпадающие доходы в бюджетах субъектов РФ, исходя из структуры, налогового потенциала.

В 2020 г. в Архангельской области 800 млн руб. выпадают по акцизам. В 2021 г. прогнозируется до 1 млрд руб.