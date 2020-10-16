Стоимость патента для трудовых мигрантов в НАО на 2021 г. установлена в размере 5462 руб.
Законопроект приняли на сессии Собрания депутатов НАО. Стоимость патента для иностранцев составляет 5,3 тыс. руб.
Законопроект представила глава Департамента здравоохранения Ненецкого округа Е. Левина. Стоимость патента для иностранцев позволит увеличить поступления в пользу консолидированного бюджета округа, сделать налоговую нагрузку на иностранцев приближенной к нагрузке российских граждан. Конкурентоспособность россиян на рынке труда в отношении специальностей, не требующих квалификации, увеличится.
Платеж уплачивается единожды в месяц на протяжении срока действия патента. По Налоговому кодексу России, размер платежа – 1200 руб. Сумма индексируется на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, и на коэффициент, отражающий особенности рынка труда НАО, который округ устанавливает самостоятельно.
Департамент здравоохранения НАО на 1 октября 2020 г. в НАО зарегистрировано 375 иностранцев, оформлено 178 патентов. Это граждане Украины, Азербайджана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана. Сумма НДФЛ в виде фиксированного аванса составила 8,2 млн руб. Основная часть трудовых мигрантов работает в строительстве.
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