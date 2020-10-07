Жилье в Териберке догоняет по цене мурманскую недвижимость

Мурманская область >> Финансы >> 05.11.2020

Квартиры и дома в Териберке за несколько месяцев стали стоить дороже в 3 раза. Информацию о рыночной стоимости 1 кв. м опубликовало правительство в соответствующем постановлении.

15 тыс. руб. стоили квартиры в прошлом квартале. Речь идет о стоимости 1 кв. м. Сейчас стоимость 46,3 тыс. руб., что для отдаленного села неподъемная сумма. Кто будет покупать такое дорогое жилье и зачем, непонятно. В поселке мало приезжих, временных работников, которые вряд ли захотят покупать такое дорогое жилье, тем более что перепродать его потом будет невозможно. Териберка – отдаленный от цивилизации северный поселок, с минимальной инфраструктурой. Желающих переехать жить в такие суровые условия почти нет, и вряд ли будут.

Напомним, что средняя стоимость 1 кв. м жилья в Мурманске - 56 тыс. руб. Но это крупный город-порт, центр туризма, бизнеса. Здесь такая цена обоснована. В Апатитах метр жилья стоит 21,55 тыс. руб., в Никеле – 11,19 тыс. руб., а самый дешевый квадрат жилплощади зафиксирован в Ревде – 10,61 тыс. руб.





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