Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.
Департамент внутренней политики округа подвел итог конкурса грантов для социально-ориентированных НКО.
Максимальный грант - 250 тыс. руб. На конкурс поступило всего 20 заявок, экспертная комиссия выбрала 8. Распределялись гранты с учетом значимости, актуальности, экономической и социальной эффективности, профессиональной компетенции соискателей.
«Центр психологического сопровождения семьи «Радуга жизни» на деньги гранта организует занятия с детьми-сиротами, приемными родителями.
«Андегское землячество» очистит лед реки от мусора в местах любительского лова и проведет профилактические меры, способствующие очистке Печоры и Арктики.
«Фонд экоразвития Ненецкого округа» пустит грант на популяризацию культуры и практики раздельного сбора мусора.
Филиал «Ассамблеи народов России» создаст кабинет-музей с читальней, посвященный П. Рочеву.
Ассоциация «Ясавэй» проведет мероприятия, в числе которых мастер-классы, нацеленные на популяризацию традиций, народных художественных промыслов.
В этом году это уже второй конкурс для НКО. Первый был в мае, а его победителями стали 24 НКО, выигравшие 5,6 млн руб. Бюджет конкурсов составил 7 млн руб.
Рекомендуем по теме:
В Мурманской области появится культурный хаб «Контейнер Холл»
А. Цыбульский предложил компенсировать убытки бюджета Архангельской области
Жители НАО могут бесплатно обучиться на ветеринара или повара
Мурманское морское пароходство признали банкротом
В Ненецком округе закрыт пожароопасный сезон
Обрезку тополей в Архангельске завязали на движение сока
Донорской крови двух групп остро не хватает в Петрозаводске