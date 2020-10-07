Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 06.11.2020

Департамент внутренней политики округа подвел итог конкурса грантов для социально-ориентированных НКО.

Максимальный грант - 250 тыс. руб. На конкурс поступило всего 20 заявок, экспертная комиссия выбрала 8. Распределялись гранты с учетом значимости, актуальности, экономической и социальной эффективности, профессиональной компетенции соискателей.

«Центр психологического сопровождения семьи «Радуга жизни» на деньги гранта организует занятия с детьми-сиротами, приемными родителями.

«Андегское землячество» очистит лед реки от мусора в местах любительского лова и проведет профилактические меры, способствующие очистке Печоры и Арктики.

«Фонд экоразвития Ненецкого округа» пустит грант на популяризацию культуры и практики раздельного сбора мусора.
Филиал «Ассамблеи народов России» создаст кабинет-музей с читальней, посвященный П. Рочеву.

Ассоциация «Ясавэй» проведет мероприятия, в числе которых мастер-классы, нацеленные на популяризацию традиций, народных художественных промыслов.

В этом году это уже второй конкурс для НКО. Первый был в мае, а его победителями стали 24 НКО, выигравшие 5,6 млн руб. Бюджет конкурсов составил 7 млн руб.





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