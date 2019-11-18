Доходы окружного бюджета 2020 г. увеличатся на 2,1 млрд руб.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 17.12.2020

Поправки в закон о бюджете на 2020 г. и плановый 2021-2022 гг. приняли 16 декабря в НАО. Их внесение было необходимо после получения федеральных трансфертов, корректировки прогнозов неналоговых и налоговых доходов, обеспечения финансирования расходных обязательств.
Поправки представила замгубернатора НАО Т. Логвиненко. Доходы на 2020 г. составили 21,77 млрд руб. НАО получил дотации на 1 млрд 769 млн руб. для компенсации снижения доходов.

Объем расходов на 385 млн руб. увеличился, составив 23,7 млрд руб. Деньги предусмотрены на капремонт автодорог, соцвыплаты семьям с детьми, субсидии на услуги ЖКХ.

Дефицит бюджета на 1,75 млрд руб. снизился до 1 млрд 957,5 млн руб. Доход и расход бюджета на 2021-2022 гг. не изменятся - 19,56 млрд руб. доходов в 2021 г., 20,32 млрд руб. в 2022 г., 21,76 млрд руб. расходов в 2021 г., 22,47 млрд руб. – в 2022 г.

Проект окружного бюджета доработан после внесения поправок, замечаний, в том числе Счетной палаты и экспертно-правового управления Собрания депутатов.





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