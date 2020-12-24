Сотрудникам фермы с голодающими коровами не платят зарплату

Обещанные зарплаты работники компании «Лактис» не получили. В д. Надеево Вологодского района погибли из-за голода 200 коров, теперь голодом морят сотрудников фермы, которым даже перед Новым годом не выдали заработанных денег.



Новое руководство фермы обещало рассчитаться до 21 декабря, но задолженность по зарплате не погашена до сих пор. Новым владельцем «Лактиса» стала компания «Велесе». В ней утверждают, что деньги готовы, но на счет «Лакиса» их перевести нельзя, так как на ферму наложены ограничения. Со своего счета новый владелец выдать зарплату не может, так как право собственности в силу пока не вступило. Ситуация выглядит странно, учитывая, что все эти финансовые нюансы были известны заранее.



Хозяин обещает найти способ выдать деньги за сентябрь в ближайшую неделю, а остальную задолженность - погасить до Нового года.

Напомним, что за «Лактисом» числится долг по электроэнергии. Представители поставщика хотели отключить электричество, но их в хозяйство не пустили.