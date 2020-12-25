Сенатор от Коми и Госсовет выступают за особый налоговый режим для Яреги

Республика Коми >> Финансы >> 25.12.2020

Сенатор Коми Е. Шумилова и Госсовет Коми выступили за сохранение налогового режима для Яреги. Важнейший вопрос в очередной раз подняли во время визита Шумиловой, зампреда регионального правительства И. Бахтиной, депутата Госсовета Коми В. Завальнева на производственные и социальные объекты п. Ярега.

С января 2021 г. отменен особый налоговый режим для высоковязкой нефти. Это выльется в резкое снижение рентабельности добычи, сокращение производственных, инвестиционных программ для предприятий. В Коми отмена налогового режима затронет Ярегское месторождение и пермокарбоновые залежи Усинского месторождения. Учитывая затратность способов добычи сырья, накопленный объем инвестиций в производственную инфраструктуру промыслов превышает 180 млрд руб.

Депутаты Госсовета Коми приняли обращение к Совету Федерации, Госдуме РФ, и просят рассмотреть сохранение действующих таможенных и налоговых льгот для сверхвязкой, высоковязкой нефти.

По прогнозам Минфина России, в результате отмены налогового режима в бюджет Коми в виде налога на прибыль поступления снизятся на 7,5 млрд руб.





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