Сенатор от Коми и Госсовет выступают за особый налоговый режим для Яреги

Сенатор Коми Е. Шумилова и Госсовет Коми выступили за сохранение налогового режима для Яреги. Важнейший вопрос в очередной раз подняли во время визита Шумиловой, зампреда регионального правительства И. Бахтиной, депутата Госсовета Коми В. Завальнева на производственные и социальные объекты п. Ярега.



С января 2021 г. отменен особый налоговый режим для высоковязкой нефти. Это выльется в резкое снижение рентабельности добычи, сокращение производственных, инвестиционных программ для предприятий. В Коми отмена налогового режима затронет Ярегское месторождение и пермокарбоновые залежи Усинского месторождения. Учитывая затратность способов добычи сырья, накопленный объем инвестиций в производственную инфраструктуру промыслов превышает 180 млрд руб.



Депутаты Госсовета Коми приняли обращение к Совету Федерации, Госдуме РФ, и просят рассмотреть сохранение действующих таможенных и налоговых льгот для сверхвязкой, высоковязкой нефти.



По прогнозам Минфина России, в результате отмены налогового режима в бюджет Коми в виде налога на прибыль поступления снизятся на 7,5 млрд руб.