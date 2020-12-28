Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы

>> Финансы >> 28.12.2020

Стороны подписали план реализации проектов в сфере высоких технологий. В документе описаны стадии внедрения сервисов на основе экосистемы крупнейшего банка страны и утвержден план цифровизации государственных услуг. «Сбербанк» совместно с республиканскими ведомствами также будет анализировать развитие туристической отрасли в Карелии.

По словам главы региона Артура Парфенчикова, основной задачей совместных со «Сбербанком» проектов является упрощение взаимодействия граждан и органов власти с помощью электронных сервисов. Трансформация должна коснуться всех отраслей экономики и социальной сферы. Применение высоких технологий призвано упростить процессы и сделать их более прозрачными.

Первым проектом в рамках дорожной карты станет организация единого регионального информационного центра на основе АО «ЕРЦ РК». Планируется внедрение облачного биллинга, разработанного дочерней структурой «Сбербанка» «Расчетные решения». Новая платформа должна существенно упростить проведение коммунальных платежей. Для пользователей предусмотрено наличие личного кабинета, с помощью которого можно передать данные счетчиков и обобщить информацию о начислениях и платежах.





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