Подрядчик по уборке снега в Петрозаводске оштрафован на 800 тыс. руб.

За ходом работ постоянно следят специалисты горадминистрации Петрозаводска. Муниципальный подрядчик «Техрент» с уборкой улиц от снега не справляется. Если компания не выполняет свою работу и не устраняет предъявленные претензии, она наказывается штрафом. Последний раз она была оштрафована на 800 тыс. руб. Есть вероятность, что контракт с подрядчиком расторгнут.



Подрядчик должен работать круглосуточно, но по какой-то причине этого не делает, хотя обязан, в случае возникновения такой необходимости. Сейчас улицы города завалены снегом, и очистка улиц должна проводиться без перерывов.



Ежедневные проверки продолжатся, а рейды проходят в районах столицы Карелии. Также на плохую уборку дорог, тротуаров, площадей, улиц могут жаловаться и сами горожане по номеру ЕДДС 051, работающему круглосуточно.

