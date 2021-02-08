Подрядчик по уборке снега в Петрозаводске оштрафован на 800 тыс. руб.

Республика Карелия >> Финансы >> 08.02.2021

За ходом работ постоянно следят специалисты горадминистрации Петрозаводска. Муниципальный подрядчик «Техрент» с уборкой улиц от снега не справляется. Если компания не выполняет свою работу и не устраняет предъявленные претензии, она наказывается штрафом. Последний раз она была оштрафована на 800 тыс. руб. Есть вероятность, что контракт с подрядчиком расторгнут.

Подрядчик должен работать круглосуточно, но по какой-то причине этого не делает, хотя обязан, в случае возникновения такой необходимости. Сейчас улицы города завалены снегом, и очистка улиц должна проводиться без перерывов.

Ежедневные проверки продолжатся, а рейды проходят в районах столицы Карелии. Также на плохую уборку дорог, тротуаров, площадей, улиц могут жаловаться и сами горожане по номеру ЕДДС 051, работающему круглосуточно.





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