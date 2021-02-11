На соцподдержку жителей НАО из регионального бюджета в 2020 г. направили 2,5 млрд руб.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 11.02.2021

В Департаменте здравоохранения НАО подвели итог работы по предоставлению госмер соцподдержки населению в прошлом году. На соцвыплаты, компенсации, пособия, субсидии отдельным категориям граждан выделено 2,53 млрд руб.

Список мер соцподдержки пополнился новой выплатой для детей 3-7 лет. Она введена по указу российского президента. Сейчас в регионе 149 видов государственной соцподдержки населения.

На выплаты направлено 1,84 млрд руб., из которых 307,7 млн руб. из федеральной казны. Также в НАО существует большое количество льгот в натурформе – путевки в санаторно-курортные организации, спецпитание, подарки и соцобслуживание инвалидов.

Семьям с детьми направлено 756,7 млн руб., пожилым людям на повышение качества жизни – 737,8 млн руб., на поддержку детей-инвалидов, инвалидов, лиц, ухаживающих за ними – 52,4 млн руб.

Участникам и инвалидам ВОв, вдовам/вдовцам, лицам, работавшим в тылу, выдают 46,8 млн руб. из бюджета НАО - различные ежемесячных или ежегодные выплаты, участникам боевых действий, членам их семей – 8,5 млн руб.





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