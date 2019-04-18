Прокуратуру и Минздрав попросили проверить, законно ли в СГМУ урезали стипендии на 40%

Архангельская область >> Финансы >> 01.03.2021

Студенты СГМУ возмущены тем, что им урезали и так небольшие стипендии почти на 40%, видимо, считая, что это нормальной ситуацией. Им пришлось обратиться с просьбой о сохранении размера выплат во Всероссийский студсоюз и отделение КПРФ. Также решают проблему прокуратура и Минздрав РФ.

Председатель ВСС О. Цапко сообщил, что будет заниматься этим вопросом. Пока непонятно, были ли основания для снижения стипендий. Формально размер стипендии выше минимальной, но студенты рассчитывали на определенные суммы, а резкое снижение ударит по их бюджету.

В январе отличникам выплатили 6315 руб., а теперь будут платить 3759 руб. Изменения коснулись даже социальной стипендии, которую урезали на 29,7%. Неофициально руководство пошло на такой шаг, поскольку слишком много студентов сдали экзамены на отлично, и на всех отличников денег просто не хватило.

Также студенты пожаловались на обман со стороны дирекции — за практику, которую они проходили в декабре, им обещали по 10 тыс. руб., но денег так и не дали.





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