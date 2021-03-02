НКО региона могут претендовать на федеральную поддержку

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 02.03.2021

Фонд президентских грантов проводит второй конкурс 2021 г. По его результату между НКО НАО распределят свыше 4 млрд руб.

Принимаются некоммерческие проекты от компаний, работающих в соцобслуживании, пропаганде здорового образа жизни, поддержке семьи, проектов в науке, образовании и просвещении, культуре.

Заявки принимаются до 15 марта, но Фонд рекомендует отправлять их до 5 марта, чтобы было время на исправление технических ошибок после проверки. Итоги подведут в июне. Стартовать проекты могут 1 июля. Вся необходимая информация об условиях конкурса есть на сайте Фонда.

Напомним, что представители некоммерческого сектора НАО участвуют в конкурсах Фонда президентских грантов с 2017 г. 22 проекта округа стали победителями и получили деньги на реализацию. Всего удалось привлечь в виде грантов 18 млн руб. В этом году один конкурс на получение грантов уже состоялся, а по его итогам 5 компаний НАО были признаны победителями. Они уже продвигают свои проекты с помощью материальной поддержки Фонда.





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