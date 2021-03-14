Mostbet регистрация игроков из Казахстана

Более 10-ти лет Mostbet ведет свою деятельность в направлении ставок на спорт. Азербайджан стал не исключением, поэтому высокая активность игроков любящих спорт и ставки. Что бы начать ставить на любимую команду вам необходимо пройти процесс регистрации на сайте или в приложении. Mostbet регистрация – это создание личного кабинета для ставок на реальные деньги. Существуют различные способы регистрации для удобства игроков:

По номеру телефона

Через электронную почту

Социальные сети

Каждый из перечисленных способов подходит для игроков из Азербайджана.

Регистрация через мобильный номер.

Обязательное правило, если регистрироваться через мобильный номер, то вам нужен оператор из Азербайджана. Необходимо ввести номер на странице регистрации, затем придет смс на телефон. После успешного ввода проверочного кода вы перейдете в личный кабинет. Вам будет доступны все функции, включая пополнение счета и вывод со счета. Что бы вывести деньги со счета иногда нужно подтвердить свою личность по паспорту. Если возникают трудности с регистрацией через телефон, обратитесь в техническую поддержку.

Регистрация через электронную почту.

У вас должна быть активная электронная почта, который вы пользуетесь. Возможно так же зарегистрировать новую почту. Регистрация Мостбет проходит всего в несколько кликов. В модальном окне нужно ввести свою почту, затем на эту же почту придет ссылка. Когда вы перейдете по ссылке в сообщении, вы автоматически подтверждаете свою почту. Теперь можно зайти в личный кабинет и делать ставки.

Регистрация через социальные сети.

Если вы зарегистрированы социальных сетях, вы сможете зарегистрироваться через них. Достаточно перейти на страницу регистрации и нажать на иконку той соц.сети, в который у вас есть аккаунт. После клика на иконку выпадет модальное окно. Mostbet запросит доступ к вашем аккаунту и сможет воспользоваться данными для регистрации. Нажимайте и подтверждайте это. Теперь вы сможете заходить в личный кабинет через социальную сеть. Важный факт, что Мостбет принимает не все соц.сети для регистрации кабинета. Более подробно вы сможете узнать на официальном сайте. Хороших ставок и приятных побед!