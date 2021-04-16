Безналичная оплата проезда с эквайрингом Сбера стала доступна по всей Мурманской области

>> Финансы >> 16.04.2021

Безналичная оплата проезда в общественном транспорте Мурманска в 2020 г. стала встречаться чаще оплаты наличными в 1, 5 раза. Терминалами системы «КГИЛЦ» оснащено 500 единиц транспорта в регионе.

В феврале 2019 г. проект запустили в Мурманске, Оленегорске, Зеленоборском, с 2021 г. заплатить за проезд картой банка можно по всей области (Никель, Островной, Гаджиево, Умба).

С начала проекта операции с банковскими картами обеспечивает Сбер. Бесконтактная оплата упрощает жизнь пассажирам, экономит время. В 2020 г. в общественном транспорте оплачено за поезд 7.5 млн раз. Наибольшее количество оплат пришлось на 4 квартал прошлого года.

Тенденция к росту платежей картами в 2021 г. продолжается, и сейчас каждая вторая оплата совершается бесконтактно. Это удобно и безопасно для пассажира и перевозчика. Сервис доступен на 100 маршрутах, а это позволяет оплачивать проезд комфортным способом всем жителям региона. Реже всего оплачивают проезд бесконтактным способом люди пожилого возраста, чаще - молодежь.





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