Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тыс. руб. на ребенка

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 23.04.2021

Пока рынок труда и доходы граждан не восстановлены, будет проведена еще одна единовременная выплата семьям, в которых есть дети школьного возраста. На каждого ребенка родители получат по 10 тыс. руб. Также эту меру матподдрежика в НАО планируют распространить на будущих первоклашек, которые в 2021 г. пойдут в школу.

Выплаты сделают в августе, чтобы родители смогли потратить деньги на подготовку к школе.

Родительское сообщество НАО, клуб многодетных родителей «СемьЯ» эту инициативу поддерживают. В многодетных семьях расходы больше, так как приходиться собрать несколько детей. В НАО подобная мера поддержки есть, и она действует так - сначала покупаешь, потом предоставляешь чеки, а потом делается выплата. Но это неудобно, так как приходиться изначально искать деньги или отрывать от семейного бюджета, экономя на продуктах. Лучше выплату делать заранее, как это предлагает президент России.

В Ненецком округе соответствующую матподдержку могут получить 7 тыс. детей дошкольного и школьного возраста.





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