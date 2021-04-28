Региональный Фонд капремонта выбирает нового банк-партнера

Фонд капремонта Мурманской области организовал конкурс по выбору нового банка-партнера. Заявки можно подать до 24 мая, а конверты с заявками вскроют в 9:30 25 мая.



Гендиректор Фонда капремонта Мурманской области Ф. Денисов рассказал, что перед финорганизацией стоит задача - открыть и вести счета НКО для формирования фондов капремонта многоквартирных домов.



При заключении договора обязательное условие - возмещение комиссии Почте России, услуг Единого расчетного центра, а также бесплатный интернет эквайринг на сайте организации. Договор с банком срочный, процентная ставка варьирует по отношению к ключевой в Центробанке.

Напомним, что недавно почта в регионе стала брать комиссию за платежи за капремонт, но Фонд капремонта это не устроило и он начал поиск нового банка по обслуживанию счетов.



В 2017 г. Фонд заключи договор с Россельхозбанком с условием, что через Почту России платежи будут принимать без комиссии. Но в 2020 г. подписано допсоглашение о понижении ставки. Это решение ущемляет интересы владельцев квартир, поэтому соглашение расторгнуто Фондом в одностороннем порядке.