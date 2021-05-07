Выплаты ко Дню Победы в Коми получат 2,2 тыс. тружеников тыла

Республика Коми >> Финансы >> 07.05.2021

Министерство труда Коми готовит выплаты в регионе ко Дню Победы 2,2 тыс. труженикам тыла и 28,4 тыс. «детей войны». Размеры выплат увеличили в 3 раза – до 3 тыс. руб. каждая. Деньги на выплаты направлены получателям.

Таким образом, ко Дню Победы выплаты получат все ветераны, только по разным категориям распределения. На сегодня республиканские выплаты доставлены почти всем ветеранам-получателям. Из бюджета Коми на эти цели направлено 92 млн руб. – больше 6,6 млн руб. на обеспечение выплаты труженикам тыла, 85,3 млн руб. на предоставление выплаты «детям войны».

К 75-летию Победы труженикам тыла выделили по 5 тыс. руб. В 2020 г. ее получили 2,6 тыс. человек.

Каждый год размер выплат меняется, исходя из возможностей республики. Пока самая большая выплата была на юбилейную дату в прошлом году. Она также стала своеобразной компенсацией за то, что из-за пандемии отпраздновать 9 мая традиционным способом не получилось. В этом году празднование Дня Победы состоится, но в несколько ограниченном виде.





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