Выплаты ко Дню Победы в Коми получат 2,2 тыс. тружеников тыла

Министерство труда Коми готовит выплаты в регионе ко Дню Победы 2,2 тыс. труженикам тыла и 28,4 тыс. «детей войны». Размеры выплат увеличили в 3 раза – до 3 тыс. руб. каждая. Деньги на выплаты направлены получателям.



Таким образом, ко Дню Победы выплаты получат все ветераны, только по разным категориям распределения. На сегодня республиканские выплаты доставлены почти всем ветеранам-получателям. Из бюджета Коми на эти цели направлено 92 млн руб. – больше 6,6 млн руб. на обеспечение выплаты труженикам тыла, 85,3 млн руб. на предоставление выплаты «детям войны».



К 75-летию Победы труженикам тыла выделили по 5 тыс. руб. В 2020 г. ее получили 2,6 тыс. человек.



Каждый год размер выплат меняется, исходя из возможностей республики. Пока самая большая выплата была на юбилейную дату в прошлом году. Она также стала своеобразной компенсацией за то, что из-за пандемии отпраздновать 9 мая традиционным способом не получилось. В этом году празднование Дня Победы состоится, но в несколько ограниченном виде.