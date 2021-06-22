За выплатой на детей-школьников семьи НАО смогут обратиться с 15 июля
Минтруда уточнило сроки приема заявлений на выплату для школьников. Единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. на детей-школьников к началу учебного года является мерой поддержки семей.
Подготовлен проект правил предоставления выплаты. Выплата родителям, усыновителям, попечителям, опекунам детей 6-18 лет положена, если ребенку исполнится 6 лет до 1 сентября. На пособие могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями 18-23 лет, продолжающие обучение по общеобразовательным программам, их законные представители.
Подать заявку можно будет с 15 июля по 1 ноября на портале Госуслуги, в отделении Пенсионного фонда. Срок рассмотрения – до 5 рабочих дней. При оформлении заявки через портал справки родителям не нужны.
По информации профильного ведомства округа, эту меру поддержки могут получить 7 тыс. будущих первоклассников и школьников в Ненецком округе. В России единовременную выплату получат родители 20 млн детей. Эти деньги помогут купить все необходимое ребенку к новому учебному году.
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