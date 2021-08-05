На проект по укладке трансарктического оптоволоконного кабеля потребуется 65 млрд рублей

Об этом сообщил руководитель компании-инициатора проекта, АО «Управление перспективных технологий», Алексей Стрельченко. Компания намерена организовать укладку волоконно-оптической линии связи под названием «Полярный экспресс» от Териберки до Владивостока через несколько городов арктической зоны. Общая протяженность линии превысит 12,5 тысяч км. Работы должны быть завершены в 2026 году. «Полярный экспресс» должен обеспечить доступом в интернет и связью объекты Севморпути, населенные пункты, порты, экологические и нефтегазовые проекты.



Полностью финансируемый государством проект курирует Минтранс при поддержке ряда госкомпаний. Начало укладки подводной части линии намечено на лето 2022 года. К работам будут привлечены 2 кабелеукладчика и 4 изыскательских судна.



По словам Алексея Стрельченко, во время ПМЭФ-2021 были заключены соглашения с «Росатомом» и ПАО «МТС», которое будет отвечать за реализацию социальной составляющей проекта. Инициатор намерен привлечь к сотрудничеству зарубежных участников, в том числе азиатские, европейские и американские компании.