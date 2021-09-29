Жителям малонаселенных пунктов Карелии придется забыть о наличных деньгах и учиться онлайн-платежам

Республика Карелия >> Финансы >> 29.09.2021

Банки не собираются расширять присутствие в районах Карелии путем установки банкоматов, а населению нужно осваивать интернет и дистанционно пользоваться банковскими услугами. Так решила рабочая группа по повышению доступности услуг банка в Карелии.

Нацбанк по Карелии (отделения Северо-Западного ГУ ЦБ РФ) пояснил, что для обучения создадут в районах пункты финансового консультирования. Такой пункт работает в с. Заозерье, а готовятся к открытию 14 поселковых пунктов.

Жители районов будут иметь доступ к интернету. В 2019–2020 гг. к интернету в республике подключили 261 объект в 150 селах, в 2021 г. построены сети в 54 селе к 188 объектам. Операторы установили 180 базовых станций мобильной связи, а до конца года введут 20.

В Карелии много населенных пунктов без интернета. Министерство готовит список поселков, чтобы банки открыли там точки доступа к услугам банков.

Власти рассчитывают на создание точек в почтовых отделениях, магазинах. Но обязать к этому нельзя, так что окончательное решение будет за последними.





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