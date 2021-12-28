«Секретный миллионер» подарил сыктывкарцам 5,5 млн руб.

Республика Коми >> Финансы >> 28.12.2021

Телеканале «Пятница!» запустил новые выпуски проекта «Секретный миллионер». Предприниматели едут в города России под видом простых людей и ищут нуждающихся в помощи. Нужно не просто найти человека, которому нужны деньги, потому что они нужны всем, а выбрать наиболее нуждающихся, которым помощи ждать неоткуда, а мечты осуществлять надо. Каждому для этого нужны разные суммы.

Героем последнего выпуска стал В. Шарк — лидер СуперГероев в компании Greenway. Он отправился в Сыктывкар, несколько дней знакомился с нуждающимися горожанами, узнавал о них,беседовал, а в конце программы сделал подарки жителям города. Ди-джею-любителю дал 400 тыс. руб. на ремонт квартиры, организацию дискотек, технику на 120 тыс. руб. Миллионер купил девушке-инвалиду А. Фоминской с дочерью квартиру за 1,4 млн руб.

Самый дорогой подарок был сделан О. Козловой, которая лечится от опухоли, - 3,7 млн руб. на полный курс лечения.

Это были далеко не все подарки. Увидеть программу можно было вчера на телеканале «Пятница!».





Рекомендуем по теме:

Выбор займов по самым выгодным условиям в Акколе с помощью портала Profin

В Мурманской области начали вручать обновленные подарки новорожденным

Многодетная семья из Петрозаводска получит трехкомнатную квартиру от участницы шоу "Наследники"

В Сыктывкаре появился новый арт-объект

Как довольно просто заработать 100000 р

Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна


На территории цветочной компании Мурманска будут бороться с опаснейшим вредителем

Кировск признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

В рамках акции «Сохраним лес» установили рекорд по высадке деревьев

Онлайн игровые автоматы на реальные деньги Казахстане

В Череповце строится самый большой в Вологодской области торговый центр

Череповецким школьникам будут выдавать десерт на обед

Играйте в аппараты 777 в лицензионном игровом клубе казино Pin Up
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета