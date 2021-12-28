«Секретный миллионер» подарил сыктывкарцам 5,5 млн руб.

Телеканале «Пятница!» запустил новые выпуски проекта «Секретный миллионер». Предприниматели едут в города России под видом простых людей и ищут нуждающихся в помощи. Нужно не просто найти человека, которому нужны деньги, потому что они нужны всем, а выбрать наиболее нуждающихся, которым помощи ждать неоткуда, а мечты осуществлять надо. Каждому для этого нужны разные суммы.



Героем последнего выпуска стал В. Шарк — лидер СуперГероев в компании Greenway. Он отправился в Сыктывкар, несколько дней знакомился с нуждающимися горожанами, узнавал о них,беседовал, а в конце программы сделал подарки жителям города. Ди-джею-любителю дал 400 тыс. руб. на ремонт квартиры, организацию дискотек, технику на 120 тыс. руб. Миллионер купил девушке-инвалиду А. Фоминской с дочерью квартиру за 1,4 млн руб.



Самый дорогой подарок был сделан О. Козловой, которая лечится от опухоли, - 3,7 млн руб. на полный курс лечения.



Это были далеко не все подарки. Увидеть программу можно было вчера на телеканале «Пятница!».