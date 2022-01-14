В Сыктывкаре на 2 недели вернут прежнюю стоимость оплаты проезда на ряде автобусных маршрутов

Республика Коми >> Финансы >> 14.01.2022

С сегодняшнего дня в Сыктывкаре возвращена стоимость проезда в автобусах 3-х перевозчиков до 28 руб.

Такое требование озвучили на встрече с перевозчиками ИП Ю. Кожевник, ИП С. Бакин, ИП О. Мингазовая. Предприниматели самовольно повысили проезд с 28 до 30 руб. Это вызвало недовольство горожан, а власти Сыктывкара приняли жесткое решение в отношении произвола.

Во вторник перевозчикам направлено уведомление о недопустимости неправомерности действий. Такие же уведомления отправлены в надзорные и правоохранительные органы.

Мэр Н. Хозяинова постановила, чтобы плата за проезд была возвращена.

Товарищество индивидуальных перевозчиков 29 декабря предупредило горадминистрацию о повышении оплаты за проезд с конца января на маршрутах № 1, 44, 4, 6, 5, 7, 25, 15, 20, 17, 23, 28, 24. Но вопреки договоренности о недопущении срывов сроков, уже с 1 января горожане сигнализировали о взимании платы 30 руб. на маршрутах № 6, 17, 7 и 20, что незаконно. Какое наказание за это последует, пока неизвестно.





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