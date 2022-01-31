Депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ предложили увеличить число льготников по транспортному налогу

Депутаты от КПРФ подготовили проект закона, позволяющий увеличить количество льготников по транспортному налогу.



Е. Ульянов, С. Андруневич, А. Монастыршин, С. Гыбина предлагают изменить одно условие предоставления льготы по транспортному налогу в Карелии. По закону некоторые категории граждан, пенсионеры в том числе, имеют 50% скидки при уплате налога, если их авто мощностью до 100 лошадиных сил. Предлагается повысить эту планку до 150 л. с.



Владельцы мощных авто из числа льготников смогут платить налог на транспорт с 50% скидки. Сейчас машин с мощностью до 150 л. с. продается много.



Установление преференции окажет помощь указанным налогоплательщикам в улучшении экономического положения.



К льготникам относятся пенсионеры, инвалиды, люди предпенсионного возраста, ликвидаторы аварии Чернобыльской АЭС.



Пока законопроект не рассматривался, поэтому не известно, примут его или нет. Но многим кажется, что обоснований для его утверждения нет, так как она затрагивает лишь небольшую долю автовладельцев.