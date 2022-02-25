Минтранс Поморья выявил проблему с оплатой проезда в автобусах по карте

Минтранс Архангельской области проверил жалобы на сбои безналичной оплаты проезда в автобусах. Карты по непонятной причине стали попадать в стоп-лист, оплата не проходила.



В Минтрансе объясняют, что система оплаты работает в режиме запоздалой авторизации, и случается, что пассажир при нулевом балансе может заплатить, но после его карта попадает в черный список.



Не надо многократно прикладывать к терминалу карту при сбое системы. Система посчитает, что человек пытался купить несколько билетов, спишет деньги позже, равные количеству прикладывания карты к терминалу.



Люди жалуются, что детей высаживают из автобуса из-за неимения наличных или проблем с оплатой, но в Минтрансе это опровергают. Верить министерству надобности нет, потому что факты говорят об обратном, а на работу берут неадекватных кондукторов.



Перед Новым годом поднялись цены на проезд в автобусе до 34 руб., и это вызвало негодование горожан. Поморье — не единственный район, где стоимость проезда на автобусе поднялась.