Минтранс Поморья выявил проблему с оплатой проезда в автобусах по карте

Архангельская область >> Финансы >> 25.02.2022

Минтранс Архангельской области проверил жалобы на сбои безналичной оплаты проезда в автобусах. Карты по непонятной причине стали попадать в стоп-лист, оплата не проходила.

В Минтрансе объясняют, что система оплаты работает в режиме запоздалой авторизации, и случается, что пассажир при нулевом балансе может заплатить, но после его карта попадает в черный список.

Не надо многократно прикладывать к терминалу карту при сбое системы. Система посчитает, что человек пытался купить несколько билетов, спишет деньги позже, равные количеству прикладывания карты к терминалу.

Люди жалуются, что детей высаживают из автобуса из-за неимения наличных или проблем с оплатой, но в Минтрансе это опровергают. Верить министерству надобности нет, потому что факты говорят об обратном, а на работу берут неадекватных кондукторов.

Перед Новым годом поднялись цены на проезд в автобусе до 34 руб., и это вызвало негодование горожан. Поморье — не единственный район, где стоимость проезда на автобусе поднялась.





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