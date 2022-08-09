Москва переведет Архангельску 352 млн руб. на расселение аварийных домов

Архангельская область >> Финансы >> 09.08.2022

Жуткие деревянные дома-бараки до сих пор существуют в Архангельске. Они выглядят ужасно и снаружи и внутри, а их срок службы давно подошел к концу. Многие находятся под угрозой разрушения. Трудно представить, что в 21 веке можно жить в таких условиях. В некоторых домах нет даже туалетов, приходится бегать на улицу в деревянные с дырками посередине. Такого нет ни в одной цивилизованной стране, только в развивающихся странах третьго мира! Власти города и страны стараются об этой проблеме не говорить, не афишировать фотографии, потому что это стыдно.

Недавно председатель федерального правительства М. Мишустин поручил Минстрою РФ обеспечить Архангельской области поступлене 352 млн руб. на расселение из аварийного жилого фонда не позднее 30 дней после выхода распоряжения. Глава Архангельской области полагает, что на эту сумму можно будет переселить 180 человек, освободив 4377 кв. гнилого жилья.

Средства переведут в виде субсидии облбюджету. Их можно будет использованы не только на расселение. Напомним, что в 2021 г. новые квартиры давали жителям домов, которые имеют угрозу обрушения. В 2022 г. возможности целевого использования денег расширили: можно и давать жилье взамен аварийного, и выкупать старые квартиры у собственников, предоставляя им субсидии на покупку квартир.





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