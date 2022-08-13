9,1% жителей Мурманской области не имеют денег на покупку необходимых вещей

Мурманская область >> Финансы >> 13.08.2022

Мурманскстат подвел итог выборочного обследования бюджета домохозяйств региона. Опрошено 440 домохозяйств. Респонденты выбирали из 6 вариантов ответов один. За прошлый год самооценка материального положения оказалась выше, чем в 2020 г. Ответов типа “доходов не хватает на еду”, не было. А самый частый ответ звучал так: “Средств достаточно на одежду, еду, но некоторые товары длительного пользования не по карману (39,6%). 30,9% домохозяйств позволяют себе покупку еды, одежды, товаров длительного пользования, но на машину денег нет. Не хватает средств на покупку дачи и квартиры 16,9% респондентов.

9,1 % опрошенных имеют деньги на покупку всего, что нужно. 3,5% домохозяйств на еду денег хватает, на оплату жилищно-коммунальных услуг - нет, как на покупку одежды.

В целом можно сделать вывод, что народ не жирует, хотя многие ошибочно считают, что в Мурманской области люди гребут деньги лопатой. Ситуация такая же как и в большинстве регионах России. На все необходимое денег не хватает. Но надо понимать, что каждого своя планка, поэтому кому-то необходимо раз в год летатать на море, кому-то баловать себя раз в месяц тортиком.








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