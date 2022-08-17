Пенсионный фонд Коми разъяснил, у кого сохранятся «северные» в случае переезда

Люди часто меняют регион на другой. Кто-то переезжает сразу после школы, поступив в вуз другого города, кто-то уезжает уже с семьей, потому что не видит для себя перспектив. А кому-то просто не подходит суровый климат и мрачная погода. С северных регионов, в том числе из Коми, люди стараются переехать в южные края, и их интересует, влияет ли смена региона на сохранение «северных» привилегий, потому что нужно регистрироваться в пенсионном фонде нового региона жительства.



Северная надбавка будет сохранена только у людей с необходимым стажем работы в условиях Крайнего Севера, а также и приравненным к ним регионам. Важно, чтобы страховой стаж женщины был не менее 20 лет, мужчины – 25. Напомним, что стаж в регионах Крайнего Севера - 15 лет, приравненных местностях – 20 лет.



Многие ради северного стажа шли на уловки, чтобы увеличить свою пенсию. Например, проворачивали аферу с пропиской, фактически проживая в несеверном регионе, но указывая местом регистрации северный. Такие махинации могут быть уголовно наказуемы. Нужно помнить, что пенсионные начисления всегда проверяются.