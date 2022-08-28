Девочек в Коми собрать к школе выходит дороже, чем мальчиков

Республика Коми >> Финансы >> 28.08.2022

Комистат обнародовал стоимость базового «набора первоклассника». В списке товаров: форма, спорттовары, канцелярские принадлежности. Собрать в школу девочку оказалось на 6 тыс. руб. дороже, чем мальчика. За первоклассницу родителям придется выложить 30272 руб., за первоклассника – 24331 руб.

Коми по этому показателю занимает 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. А самый дорогой сбор в школу зафиксирован в Мурманской области, где на девочку придется потратить 33,7 тыс. руб., на мальчика - 26,6 тыс. руб. из расчета цен на начало лета. Дешевле собрать своего ребенка в Новгородской области - 20,8 тыс. руб. и 16,7 тыс. руб., соответственно.

Очень много денег уходит на обувь и одежду - почти 50% всей суммы. На девочку уходит 18,5 тыс. руб. 3 блузки стоят 4330 руб., 2 платья - 4200 руб., 2 юбки - 3 тыс. руб., джемпер - 1400 руб. 2950 руб. стоят ботинки и 1830 – туфли. 3 пары колготок обойдутся в 760 руб.

Что касается мальчиков, то за 5 предметов выложить придется 12,5 тыс. руб. (2 пары брюк - 3500 руб., ботинки - 2950 руб., 3 сорочки - 2800 руб., туфли - 1800 руб., джемпер - 1400 руб.

Спортивная форма (костюм - 2600 руб., кроссовки - 1950 руб., 2 футболки - 880 руб, 5 пар носков - 475 руб0) стоит одинаково для девочек и мальчиков - около 5940 руб.






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