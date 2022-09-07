В Петрозаводске с карт пассажиров троллейбусов списывают лишние деньги

Петрозаводчане стали массово жаловаться на списания денег за проезд в троллейбусах, маршрутках в дни, когда они поездок не совершали. У одной пассажирки за вечер трижды списали 30 руб., когда она была дома весь день. У другой после проезда в маршрутке и списания за это 40 руб. вечером еще 2 раза списали по 30 руб. И таких жалоб много от людей, живущих в разных районах города.



Троллейбусное управление Петрозаводска завалено жалобами. Информацию о лишних списаниях направили руководству платежной системы, проводится проверка, корректировка ПО. Возможно, списание проводится за поездки, которые уже были совершены, но по каким-то причинам деньги вовремя не списались. Например, в терминалах могут быть отмечены поездки, но деньги не списались по каким-то причинам. В любом случае, все жалобы рассмотрят, в ситуации разберутся, причем в каждом конкретном случае.



Некоторые горожане считают, что подобные операции не могут быть мошенническими, потому что с такими маленькими суммами мошенники бы просто связываться не стали, а списали гораздо большие суммы. С другой стороны, ели с каждого пассажира списать по 30 руб., в итоге получится приличная сумма.









