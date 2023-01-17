На поддержку НКО в Архангельской области направят 93,7 млн руб.

Из 93,7 млн руб. в помощь некоммерческим организациям Поморья в этом году 49 млн составит финансирование региона и 44,7 млн - деньги из Фонда президентских грантов.



Фонд подвел итог конкурса на софинансирование проектов НКО. Денежная помощь оказывается в пределах той суммы, которая заложена на эти цели в бюджете области и с учетом результатов работы в прошлом году.



Конкурс грантов стартует 20 марта с приема заявок, которые будут принимать до 20 апреля. Проекты разрабатываются, с консультациями помогает профильный губернаторский центр. Представлено 14 направлений со 100 поднаправлениями. Максимальная сумма гранта НКО, возрастом до года, - 500 тыс. руб., старше 1 года – 2 млн руб. Одна НКО может получить деньги лишь на один проект.



Хотя могут быть исключения, например, при условии, что первый проект предусматривает соцподдержку граждан в рамках СВО, второй затрагивает другие направления. Чтобы получить грант, нужно хорошо продумать проект, обосновать его и презентовать с изложением деталей.





