Новые меры поддержки введут для учителей и врачей в Вологодской области

В рамках программ «Земский специалист», «Молодой специалист» на Вологодчине попытаются привлечь новые кадры в сельскую местность.



О новых мерах поддержки медиков и учителей объявили на оперсовещании Правительства Вологодской области. Нововведения стали частью программы Г. Филимонова, врио Губернатора ВО «Стратегия 2.0». «Земский специалист» станет дополнением к «Земскому доктору», «Земскому фельдшеру», «Земскому учителю».



Единовременную выплату врачам поднимут до 2,5 мил., врачам в труднодоступных селах - до 3 млн.



Единовременную выплату учителям сельских школ поднимут до 1 млн, за счет чего планируется закрыть 33 вакансий.



Учителя до 35 лет 3 первых года работы дополнительно получат 8 – 10 тыс. руб. каждый месяц. Сумма будет зависеть от образования. Мерой охватят 1900 специалистов.



Предусмотрены выплаты молодым преподавателям физики, математики, информатики, не состоявшим ранее в трудовых отношениях с образовательными учреждениями ВО, но начинающие работать в Вологде, Череповце.



Стипендии студентам-целевикам увеличат на 2 тыс. до 6 тыс. руб.



Меры поддержки призваны восполнить дефицит кадров в области культуры, образования, здравоохранения Вологодчины.