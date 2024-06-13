Новые меры поддержки введут для учителей и врачей в Вологодской области

Вологодская область >> Финансы >> 13.06.2024

В рамках программ «Земский специалист», «Молодой специалист» на Вологодчине попытаются привлечь новые кадры в сельскую местность.

О новых мерах поддержки медиков и учителей объявили на оперсовещании Правительства Вологодской области. Нововведения стали частью программы Г. Филимонова, врио Губернатора ВО «Стратегия 2.0». «Земский специалист» станет дополнением к «Земскому доктору», «Земскому фельдшеру», «Земскому учителю».

Единовременную выплату врачам поднимут до 2,5 мил., врачам в труднодоступных селах - до 3 млн.

Единовременную выплату учителям сельских школ поднимут до 1 млн, за счет чего планируется закрыть 33 вакансий.

Учителя до 35 лет 3 первых года работы дополнительно получат 8 – 10 тыс. руб. каждый месяц. Сумма будет зависеть от образования. Мерой охватят 1900 специалистов.

Предусмотрены выплаты молодым преподавателям физики, математики, информатики, не состоявшим ранее в трудовых отношениях с образовательными учреждениями ВО, но начинающие работать в Вологде, Череповце.

Стипендии студентам-целевикам увеличат на 2 тыс. до 6 тыс. руб.

Меры поддержки призваны восполнить дефицит кадров в области культуры, образования, здравоохранения Вологодчины.





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