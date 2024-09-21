Архангельская семья тратит на оплату услуг ЖКХ до 6 тыс. руб.

Архангельская область >> Финансы >> 21.09.2024

Аналитики РИА Новости представили рейтинг регионов по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Архангельск оказался в конце списка с 6 тыс. руб.

По расходам на оплату коммунальных услуг регион занял 53 место. Среднестатистическая семья из АО на «коммуналку» тратит 5,9 тыс. руб. Это немного, учитывая уровень зарплат в северном регионе.

Но цены и тарифы на коммунальные услуги постоянно растут, требуя от жителей Поморья все больше вложений. Например, в этом месяце стоимость аренды жилья существенно возросла, так как ипотека стала менее доступна, а люди вместо того чтобы купить жилье, снимают его. Снять квартиру в Архангельске можно от 30 тыс. до 100 тыс. руб. И это не предел. В ближайшие несколько недель аренда квартир, особенно однокомнатных, возрастет на 5-10%. Только за лето «однушки» поднялись в цене на 28%.

Существенных расходов потребуют и налоговые отчисления - власти региона спрогнозировали рост налогов за 5 лет на 140%. Планируется введение новых налогов, призванных увеличить отчисления в бюджет из-за неблагоприятной ситуации в экономике страны.








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