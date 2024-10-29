Жителям Карелии ипотека будет не по карману

Центробанк России до 21% поднял ставку по ипотеке. Это больше предыдущей на 200 б. п. Пока ставка на ипотечные программы составляет 21-23%, редко 27%.



Эксперт по недвижимости Ю. Максименко из Петрозаводска прогнозирует стабильность ипотечного рынка. Сомнительно, что банки пойдут на увеличение ставки, потому что существующая уже является драконовской и сулит огромную переплату, что позволить себе могут единицы и то при условии, что у них свой бизнес или высокооплачиваемая работа. Банки поднимают ставки с 2 - 3% запасом еще до решений регулятора. Так они дольше сохраняют ставки на выбранном уровне.



Ставки по ипотеке растут постоянно, делая получение кредита на покупку квартиры, невозможным. Семья не может взять ипотеку, если муж и жена работают на среднестатистической работе, потому что ежемесячные платежи будут съедать большую часть дохода. Люди с ипотекой обрекают себя на жалкое существование в рабской зависимости от 10 - 20-летних долговых обязательств.



Напомним, что очередное заседание совета руководителей Центробанка пройдет в декабре. На нем рассмотрят возможность повышения ставки.



