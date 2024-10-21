Эксперты выяснили, кто в Поморье получает больше 100 тыс. руб. зарплаты
Архангельская область оказалась в ТОПе-20 субъектов РФ по количеству сотрудников с зарплатой от 100 тыс. Аналитики утверждают, что в АО подобную зарплату получает 17% жителей. Много это или мало, сказать трудно, но всем известно, что денег много не бывает, поэтому на их нехватку жалуются и люди маленькой зарплатой, и с большой.
Рейтинг РИА Новости гласит, что в Поморье в среднем зарабатывают 38 - 84 тыс. руб. в месяц. Тех, кто зарабатывает больше ста тысяч - 17,9%. Менее 30 тыс. получают 12,6% населения.
На первом месте по доле сотрудников с самой высокой зарплатой Чукотский АО. Более 100 тыс. получают 66,6%. На втором месте Ямал, где 58,6% населения получают высокий доход. На третьем месте по высоким зарплатам с 56,3% Магаданская область.
Меньше всех получают высокую заработную плату жители Чечни (2,6%), Дагестана (2,7%), Ингушетии (2,4%), Калмыкии (2,7%), Кабардино-Балкарии (3,1%).
Во время подсчета средней зарплаты учитывается не только оклад, но и надбавки, например, северные в северных регионах.
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