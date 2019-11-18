Сыктывкарцы высказались по поводу городского бюджета

Республика Коми >> Финансы >> 24.11.2024

В горадминистрации Сыктывкара состоялись публичные слушания проекта бюджета на 2025 и плановый 2026-2027 гг. Доходов планируется на 12,1 млрд руб. Большая их часть как обычно пойдет на социальные нужды. Также уделят внимание дорогам, благоустройству территорий, особенно в селах.

В 2025 г. расходов планируется на 12,5 млрд. 1 млрд - дополнительные безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. В 2026 г. доходов будет 12,3 млрд, расходов — 12,8 млрд. В 2027 показатели вырастут: доходы — до 12,5 млрд, расходы — до 13.

Прибыль Сыктывкар получает из налогов, субсидий, субвенций. Е распределяют между 13 муниципальными программами, а больше всего направляют на образование, транспорт, спорт. культуру. Социокультурная сфера - 61,8% бюджета, ЖКХ — 19,5%, общегосударственные задачи — 8,6%. Оставшиеся деньги идут на национальную экономику, безопасность, правоохранителей, погашение муниципального долга (прогнозируется на уровне 1858 млн на январь 2025).

Граждане могут направить в мэрию предложения и замечания по бюджету еще в течение недели.





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