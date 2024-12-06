Проект Харьягинского СРП будет сохранять финансовую самодостаточность НАО до 2041 г.

Глава НАО Ю. Бездудный рассказал, что стабильность Харьягинского СРП является гарантией устойчивого бюджета региона на много лет.



Проект может быть прибыльным для государства минимум до 2041 г., поэтому один из ключевых источников дохода бюджет (1/3) сохранит финансовую самодостаточность округа.



«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» сохранит с Ненецким округом доверительные отношения. Финансово компания активно участвует в решении вопросов развития муниципальных образований и реализации спортивных и культурных проектов региона.



Показатели добычи в 2025 г. удастся превзойти с 1,2 млн тонн до 1,4 млн тонн. Компания использует газовую программу для поддержания экологии. Процент сжигаемого нефтяного газа с 2016 г. снизился до 12% с 76 и должен снизится еще на 5% в 2027 г. Экоблагосостояние округа благодаря инвестициям увеличится.

Инфестиции в НАО составят в 2025 г. 18 млрд руб.



«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» является стратегическим партнером НАО. Она завершает 2024 г. с хорошими показателями, поэтому будут налоговые поступления в казну региона.



Харьягинское СРП реализуется на базе соглашений с 1999 г. Добыча составляет 1,5 млн тонн/год, а с 1999 г. нефти добыто 30 млн тонн.