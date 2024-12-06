Проект Харьягинского СРП будет сохранять финансовую самодостаточность НАО до 2041 г.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 06.12.2024

Глава НАО Ю. Бездудный рассказал, что стабильность Харьягинского СРП является гарантией устойчивого бюджета региона на много лет.

Проект может быть прибыльным для государства минимум до 2041 г., поэтому один из ключевых источников дохода бюджет (1/3) сохранит финансовую самодостаточность округа.

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» сохранит с Ненецким округом доверительные отношения. Финансово компания активно участвует в решении вопросов развития муниципальных образований и реализации спортивных и культурных проектов региона.

Показатели добычи в 2025 г. удастся превзойти с 1,2 млн тонн до 1,4 млн тонн. Компания использует газовую программу для поддержания экологии. Процент сжигаемого нефтяного газа с 2016 г. снизился до 12% с 76 и должен снизится еще на 5% в 2027 г. Экоблагосостояние округа благодаря инвестициям увеличится.
Инфестиции в НАО составят в 2025 г. 18 млрд руб.

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» является стратегическим партнером НАО. Она завершает 2024 г. с хорошими показателями, поэтому будут налоговые поступления в казну региона.

Харьягинское СРП реализуется на базе соглашений с 1999 г. Добыча составляет 1,5 млн тонн/год, а с 1999 г. нефти добыто 30 млн тонн.





Рекомендуем по теме:

Сыктывкарцы высказались по поводу городского бюджета

Ю. Бездудный поздравил «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» с 5-летием управления Харьягинским проектом

Проект бюджета НАО пятый раз подвергся пересмотру

Экоакцию в Нарьян-Маре проведут 9 сентября

Госдолг НАО составляет 2,4 млрд руб.

И. Кошин встретился с С. Кудряшовым, руководителем "Зарубежнефти"


В Ненецком округе продолжается прием заявок на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

В вологодской школе №13 после ремонта стало невозможно учиться

В Сыктывкаре открыли зал вольной борьбы им. А. Пошивалова

Жители Петрозаводска против строительства камнеобрабатывающего завода

Школьный музей Шойны стал призером конкурса «Солдаты Великого Отечества»

День рождения Деда Мороза отметили в Заполярном

Эксперты выяснили, кто в Поморье получает больше 100 тыс. руб. зарплаты
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета